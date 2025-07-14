Пензенцам рекомендуют проверить загранпаспорта перед отпуском

14.07.2025 | 08:00

Жители Пензенской области, которые обнаружили ошибки в своих загранпаспортах, могут заменить их без уплаты госпошлины. Для этого необходимо обратиться в подразделение по вопросам миграции.

В областном УМВД России предупреждают: если в документе есть ошибки в написании фамилии, имени, отчества, неверно указаны дата рождения, пол или некорректно оформлена машиночитаемая строка, он считается недействительным. Паспорт изымут, а его владельца не пропустят за границу.

Подобные ситуации случаются из-за невнимательности как допустивших ошибки сотрудников подразделений по вопросам миграции, так и самих граждан: получив загранпаспорт, они не проверили свои персональные данные.

Что касается машиночитаемой записи, то в 2023 году определенный период времени она некорректно формировалась в связи с переходом на новые информационные ресурсы.

«В связи с наступлением летнего туристического сезона и увеличением количества граждан, приобретающих путевки для отдыха за границей, просим самостоятельно проверять свои заграничные паспорта перед выездом за пределы территории Российской Федерации и в случае обнаружения ошибок обращаться в подразделения по вопросам миграции для их замены в установленном порядке без взимания государственной пошлины», - обратились к жителям региона в УМВД.