Пенза может получить паспорт готовности к отопительному сезону

В Пензе до 20 ноября планируют получить паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом заявил глава города Олег Денисов.
Он напомнил, что этой осенью пуск тепла стартовал 25 сентября.
«У нас были инциденты по отдельным адресам, но ресурсники, наши службы оперативно отрабатывали обращения жителей, заявки организаций. Всех потребителей мы вовремя обеспечили ресурсом», - отметил чиновник во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 30 октября.
Что касается документации, то замечания надзорных органов по прошлому году уже устранены, заверил Олег Денисов.
«В настоящее время в Ростехнадзор направили документ для оценки готовности города к отопительному периоду - 2025/2026, ожидаем выдачу паспорта готовности в срок не позднее 20 ноября», - уточнил Олег Денисов.
Он подчеркнул, что на конечного потребителя данная документация никак не влияет. «Мы сделаем все возможное, чтобы получить этот паспорт», - заключил глава Пензы.
Состояние муниципальных образований Пензенской области перед отопительным периодом оценивает Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. В ноябре 2024 года по итогам проверки городскому округу «Г. Пенза» выдали акт неготовности. Это означает, что было выявлено несоответствие требованиям действующих правил.
Новости по теме
- В Кузнецке завершили капремонт 749 метров теплосетей
- Олег Мельниченко рассказал о новых котельных в Кузнецке
- Участникам СВО будут компенсировать расходы на дрова
- Жители дома на Маяке добились отопления через прокуратуру
- Жители ряда домов в Арбекове остались без отопления
- В домах Маньчжурии отключили отопление и горячую воду
- В Пензе подвели итоги первых 10 дней отопительного сезона
- В Пензе тепло поступило почти во все многоквартирные дома
- В Пензе без отопления остается 5% жилого фонда
- Губернатор потребовал ежедневные сводки по паспортам готовности к зиме
Последние новости
- В Пензенской области в первый день ноября ожидается ненастная погода
- В Пензенской области нашли 7 поддельных банкнот
- В сквере Дружбы на Шуисте высадили новые деревья
- «Термодом» показал уникальные квартиры «Созвездия»
- Олег Мельниченко поручил усилить защиту критически важных объектов
- У россиян стали популярны смартфоны цвета тыквы
- В выходные жителей Пензенской области ждет похолодание
- В 2026 году тариф на ХВС в Пензе планируют поэтапно повысить на 16,5%
- Билайн запустил акцию «3 в 1» на смартфоны
- Прокурор Пензенской области выслушает жителей Вадинского района
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!