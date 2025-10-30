Пенза может получить паспорт готовности к отопительному сезону

30.10.2025 | 16:17

В Пензе до 20 ноября планируют получить паспорт готовности к отопительному сезону. Об этом заявил глава города Олег Денисов.

Он напомнил, что этой осенью пуск тепла стартовал 25 сентября.

«У нас были инциденты по отдельным адресам, но ресурсники, наши службы оперативно отрабатывали обращения жителей, заявки организаций. Всех потребителей мы вовремя обеспечили ресурсом», - отметил чиновник во время прямого эфира во «ВКонтакте» в четверг, 30 октября.

Что касается документации, то замечания надзорных органов по прошлому году уже устранены, заверил Олег Денисов.

«В настоящее время в Ростехнадзор направили документ для оценки готовности города к отопительному периоду - 2025/2026, ожидаем выдачу паспорта готовности в срок не позднее 20 ноября», - уточнил Олег Денисов.

Он подчеркнул, что на конечного потребителя данная документация никак не влияет. «Мы сделаем все возможное, чтобы получить этот паспорт», - заключил глава Пензы.

Состояние муниципальных образований Пензенской области перед отопительным периодом оценивает Средне-Поволжское управление Ростехнадзора. В ноябре 2024 года по итогам проверки городскому округу «Г. Пенза» выдали акт неготовности. Это означает, что было выявлено несоответствие требованиям действующих правил.