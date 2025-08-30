Общество

Вадим Супиков организовал для пензенцев поездку в Соловцовку

Спикер регионального Законодательного собрания Вадим Супиков организовал для жителей Шуиста паломническую поездку в Соловцовку.

Подобные поездки по святым местам стали доброй традицией. Они позволяют пензенцам прикоснуться к духовным истокам, укрепиться в вере и лучше узнать историю родного края.

Село Соловцовка Пензенского района считается одним из самых почитаемых и намоленных мест не только в Пензенской области, но и далеко за ее пределами.

Главная святыня - это чудотворный источник в честь Казанской иконы Божией Матери. С ним связано множество историй исцелений, сюда ежедневно приезжают сотни паломников.

По преданию, Казанская икона Богородицы явилась на этом месте еще в XIX веке. С тех пор источник стал центром духовного притяжения. В 90-е годы прошлого века он был благоустроен, здесь построили часовню и купальни, чтобы каждый желающий мог окунуться в целебные воды.

Для многих верующих жителей Шуиста эта поездка стала возможностью помолиться, набрать святой воды и ощутить благодать этого удивительного места.

По мнению Вадима Супикова, организация таких поездок - важное и благое дело, которое помогает сохранять духовные традиции и делает святыни Пензенской области доступными для всех жителей.

Источник — фото zspo.ru
