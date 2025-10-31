Общество

В сквере Дружбы на Шуисте высадили новые деревья

В пятницу, 31 октября, в сквере Дружбы на Шуисте высадили 82 новых дерева, сообщили в администрации Пензы. В экологической акции участвовали чиновники, коммунальщики и общественники.

В зеленой зоне появились рябины и липы.

Этой осенью в областном центре высадили около 3 500 деревьев и кустарников. Новые растения заменят те, что пришлось ликвидировать из-за распространения опасного вредителя - ясеневой златки.

Так, на улице Куйбышева, 47 (неподалеку от музея народного творчества), появились 40 лип, а у мемориального комплекса «Энергетика» (около ТЭЦ) - 10 рябин. Возле «Афганских ворот» высадили 13 лип и 2 ели, на улицах Калинина, Антонова и проспекте Победы - 75 деревьев (ели, рябины, можжевельник, спиреи и липы). Сквер имени Дениса Давыдова украсили ели, дуб, калина, черноплодная рябина и др. На улице 8 Марта появились 20 рябин, в сквере Ермина - ели.

На набережной Суры деревья высадили 13 сентября (ели, липы, рябины, клены, яблони и каштаны) и 11 октября (ели, каштаны, сирень, чубушник, клены, черемуху и др.).

Предстоящей зимой в городе будут следить за тем, чтобы саженцы не погубили снег и лед, скопившиеся на газонах, пообещал глава Пензы Олег Денисов.

Источник — фото администрации Пензы
