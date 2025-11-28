Из жизни

Пензенцы сломали уличную колонку на Шуисте

На улице Активной, 9, в Пензе (микрорайон Шуист) заменили водоразборную колонку, которая сломалась из-за неправильного использования.

Оборудование здесь регулярно выходит из строя и затем ремонтируется, однако в этот раз потребовалось обновление корпуса, сообщили в городской администрации.

К населению обратились с просьбой беречь имущество и эксплуатировать его корректно.

Правила такие:

- важно полностью нажимать на рычаг при наборе воды;

- нельзя фиксировать рычаг посторонними предметами;

- нельзя использовать оборудование не по назначению, например подключать шланги для полива;

- нельзя бросать в колонку какие-либо предметы;

- нельзя пытаться ремонтировать ее самостоятельно.

В целом в Пензе сейчас работает 231 уличная водоразборная колонка.

