В Пензе на Шуисте могут построить бассейн

В Пензе на Шуисте пока не построят бассейн. Однако, возможно, он появится в будущем, сообщил губернатор Олег Мельниченко.
«На Шуисте мы будем строить физкультурно-оздоровительный комплекс, уже площадку подобрали, недалеко от 66-й школы. Бассейн пока там не запланирован. На будущее будем иметь в виду, что такая потребность есть», - отметил глава региона на прямой линии в четверг, 11 декабря.
Мельниченко поручил министру градостроительства и архитектуры региона Александру Итальянцеву проанализировать ситуацию и найти в микрорайоне место, где можно было бы в будущем соорудить бассейн.
Модульный ФОК на Шуисте планируется возвести в 2026-м. Общая площадь комплекса составит 1 500 кв. м. Внутри разместятся зал для игровых видов спорта, раздевалки с душевыми и санузлами, включая специализированные для маломобильных групп, медицинский кабинет, гардероб и административные помещения.
Бассейн в 2026-м построят в Заре. Спортивное учреждение станет работать круглый год, там сделают 6 дорожек.
«Я знаю, что там очень много детей. Это динамично развивающийся микрорайон. Уж если там уже и дорога, и школа, и будет промзона, и даже будем делать проектно-сметную документацию на дорогу-дублер, надо создавать инфраструктуру», - подчеркнул Мельниченко.
Новости по теме
- Школам в Дальнем Арбекове присвоят имена героев
- Назван новый срок завершения строительства цирка в Пензе
- Строительство цирка в Пензе: возбуждено уголовное дело
- Появились подробности о строительстве новой дороги в Заре
- «Термодом» вручил ключи от квартир нового дома в «Новелле»
- Каменщик из Пензы стал лауреатом премии «Голос героев»
- «Территория жизни»: выгодные условия на вторую семейную ипотеку
- В Пензе бойцам СВО передали в собственность около 70 участков
- Минус 647 тыс. руб.: квартира недели в ЖК «Созвездие»
- «Термодом» стал архитектором счастья Города Спутника
Последние новости
- Описана мошенническая схема со «школьными дневниками»
- Циклонический вихрь: в выходные пензенцев ждет ненастье
- На ГПЗ появится полноценная детская поликлиника
- В минздраве развеяли слух о закрытии пункта забора анализов на ГПЗ
- Школам в Дальнем Арбекове присвоят имена героев
- С 14 декабря изменится график движения поездов «Сурская стрела»
- Председатель гордумы поздравил пензенцев с Днем Конституции
- На главной площади Кузнецка установили елку
- 12 декабря в Пензенской области будет облачно и снежно
- Губернатор исполнит новогодние желания 4 детей
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!