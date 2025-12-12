В Пензе на Шуисте могут построить бассейн

12.12.2025 | 11:17

В Пензе на Шуисте пока не построят бассейн. Однако, возможно, он появится в будущем, сообщил губернатор Олег Мельниченко.

«На Шуисте мы будем строить физкультурно-оздоровительный комплекс, уже площадку подобрали, недалеко от 66-й школы. Бассейн пока там не запланирован. На будущее будем иметь в виду, что такая потребность есть», - отметил глава региона на прямой линии в четверг, 11 декабря.

Мельниченко поручил министру градостроительства и архитектуры региона Александру Итальянцеву проанализировать ситуацию и найти в микрорайоне место, где можно было бы в будущем соорудить бассейн.

Модульный ФОК на Шуисте планируется возвести в 2026-м. Общая площадь комплекса составит 1 500 кв. м. Внутри разместятся зал для игровых видов спорта, раздевалки с душевыми и санузлами, включая специализированные для маломобильных групп, медицинский кабинет, гардероб и административные помещения.

Бассейн в 2026-м построят в Заре. Спортивное учреждение станет работать круглый год, там сделают 6 дорожек.

«Я знаю, что там очень много детей. Это динамично развивающийся микрорайон. Уж если там уже и дорога, и школа, и будет промзона, и даже будем делать проектно-сметную документацию на дорогу-дублер, надо создавать инфраструктуру», - подчеркнул Мельниченко.