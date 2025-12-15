Общество

В ночь на 16 декабря в Пензенской области похолодает до -20 градусов

Во вторник, 16 декабря, в Пензенской области ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой снег, сообщает Приволжское УГМС. Ночью и утром в отдельных районах прогнозируется туман.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 5-10 м/с.

В ночь на вторник похолодает до -15...-20 градусов, без осадков. Днем термометры покажут -6...-11.

В ночь на среду будет -4...-9 градусов, местами до -14.

Прогноз погоды на неделю можно посмотреть здесь.

