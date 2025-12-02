В Кузнецке объявили о старте акции «Новый год - вместе!»

В Кузнецке началась благотворительная акция «Новый год - вместе!». Ее организуют, чтобы собрать подарки для детей из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.
«Традиционно акция проводится в канун новогодних и рождественских праздников. Не каждая семья может порадовать своих детей новогодним подарком», - пояснили в городской администрации.
К участию приглашаются все желающие создать для юных кузнечан сказку.
Неравнодушным людям предлагается обращаться в отдел социальной защиты населения по адресу: ул. Ленина, д. 201, каб. № 9. Интересующие вопросы можно задать по телефонам 9-00-71, 9-00-73.
Акция проходит в Кузнецке каждый год. Отзывчивые горожане помогают детям не только отметить зимние праздники, но и собраться в школу: акция «Подарите детям радость» проводится в августе.
