В Пензе детскую поликлинику на ул. Депутатской заполонили комары

В Пензе детскую поликлинику № 2 на улице Депутатской (Север) атаковали комары. Ожидать приема в очереди стало невозможно, пожаловалась горожанка в посте в соцсети.
По ее словам, насекомые «прут» из подвала. От их укусов страдают многие дети.
«Примите меры», - обратилась женщина к администрации медучреждения.
На жалобу отреагировал представитель ГБУЗ «Городская детская поликлиника». Он признал, что комары появились из-за утечки в подвале (медучреждение расположено на первом этаже жилого дома).
«Наши специалисты уже обратились в управляющую компанию с просьбой провести в подвале проветривание и дезинфекцию. Надеемся на скорейшее исправление ситуации!» - написал он.
Комментировавшие пост пользователи засомневались, что дезинфекция и проветривание помогут. По их мнению, в подвале нужно делать ремонт и сушить стены, только тогда комары исчезнут.
