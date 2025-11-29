В Пензе детскую поликлинику на ул. Депутатской заполонили комары

29.11.2025 | 15:56

В Пензе детскую поликлинику № 2 на улице Депутатской (Север) атаковали комары. Ожидать приема в очереди стало невозможно, пожаловалась горожанка в посте в соцсети.

По ее словам, насекомые «прут» из подвала. От их укусов страдают многие дети.

«Примите меры», - обратилась женщина к администрации медучреждения.

На жалобу отреагировал представитель ГБУЗ «Городская детская поликлиника». Он признал, что комары появились из-за утечки в подвале (медучреждение расположено на первом этаже жилого дома).

«Наши специалисты уже обратились в управляющую компанию с просьбой провести в подвале проветривание и дезинфекцию. Надеемся на скорейшее исправление ситуации!» - написал он.

Комментировавшие пост пользователи засомневались, что дезинфекция и проветривание помогут. По их мнению, в подвале нужно делать ремонт и сушить стены, только тогда комары исчезнут.