Из жизни

В Пензе детскую поликлинику на ул. Депутатской заполонили комары

Печать
Telegram

В Пензе детскую поликлинику № 2 на улице Депутатской (Север) атаковали комары. Ожидать приема в очереди стало невозможно, пожаловалась горожанка в посте в соцсети.

По ее словам, насекомые «прут» из подвала. От их укусов страдают многие дети.

В Пензе детскую поликлинику на ул. Депутатской заполонили комары

«Примите меры», - обратилась женщина к администрации медучреждения.

В Пензе детскую поликлинику на ул. Депутатской заполонили комары

На жалобу отреагировал представитель ГБУЗ «Городская детская поликлиника». Он признал, что комары появились из-за утечки в подвале (медучреждение расположено на первом этаже жилого дома).

«Наши специалисты уже обратились в управляющую компанию с просьбой провести в подвале проветривание и дезинфекцию. Надеемся на скорейшее исправление ситуации!» - написал он.

Комментировавшие пост пользователи засомневались, что дезинфекция и проветривание помогут. По их мнению, в подвале нужно делать ремонт и сушить стены, только тогда комары исчезнут.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


Источник — фото «ЧП Пенза»
0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети