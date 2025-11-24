ДТП на ул. Белинского в Кузнецке: на водителя завели уголовное дело

21-летний пьяный кузнечанин попал в аварию на машине матери. В отношении него возбудили уголовное дело.
14 октября молодой человек выпил дома и решил покататься с 18-летней приятельницей на автомобиле Toyota Corolla. В 20:55 на улице Белинского он не справился с управлением и врезался в дерево, после чего машина опрокинулась.
Водитель получил травмы, но после оказания медицинской помощи был отпущен. Пассажирка пострадала сильнее, ее госпитализировали.
Прибывшие на место сотрудники ГАИ почувствовали, что от кузнечанина пахнет алкоголем, и предложили ему пройти освидетельствование. Оно подтвердило предположение.
«Кроме того, полицейскими было установлено, что подозреваемый ранее был подвергнут административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения», - уточнили в УМВД РФ по Пензенской области.
Молодой человек признал вину. Ему грозит до двух лет лишения свободы.
