Бывшую стоматологию на ул. Попова выставили на продажу

26.11.2025 | 07:50

В Пензе помещения бывшей стоматологической поликлиники на улице Попова, 14а, продают через аукцион. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в администрации города.

Заявки от потенциальных покупателей начнут принимать 29-го числа, аукцион проведут через месяц.

«Начальная цена муниципального имущества - 8 107 000 (восемь миллионов сто семь тысяч) рублей, в том числе НДС», - указывается в информационном сообщении.

Медицинское учреждение общей площадью 147,4 кв. м располагалось на 1-м этаже жилого 5-этажного дома и пользовалось большим спросом у взрослых и детей. Этим летом специалисты прекратили прием.

В ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника», комментируя причину закрытия объекта, объяснили, что учреждение находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте (необходимо заменить пол, коммуникации, электропроводку). Все это требует значительных затрат.

Врачей перевели в другие отделения, пациентов также перенаправили, но пензенцам пообещали: как только определятся с источником финансирования, установят сроки ремонта. Этого так и не случилось.