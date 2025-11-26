Общество

Бывшую стоматологию на ул. Попова выставили на продажу

Печать
Telegram

В Пензе помещения бывшей стоматологической поликлиники на улице Попова, 14а, продают через аукцион. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в администрации города.

Заявки от потенциальных покупателей начнут принимать 29-го числа, аукцион проведут через месяц.

«Начальная цена муниципального имущества - 8 107 000 (восемь миллионов сто семь тысяч) рублей, в том числе НДС», - указывается в информационном сообщении.

Медицинское учреждение общей площадью 147,4 кв. м располагалось на 1-м этаже жилого 5-этажного дома и пользовалось большим спросом у взрослых и детей. Этим летом специалисты прекратили прием.

В ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника», комментируя причину закрытия объекта, объяснили, что учреждение находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте (необходимо заменить пол, коммуникации, электропроводку). Все это требует значительных затрат.

Врачей перевели в другие отделения, пациентов также перенаправили, но пензенцам пообещали: как только определятся с источником финансирования, установят сроки ремонта. Этого так и не случилось.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Подписывайтесь на «ПензаИнформ» в ▶️MAX ◀️


0
0
0
 


 
 
 
 
 

Новости по теме


Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!
Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2025

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Правила применения рекомендательных технологий | Реклама на сайте | Наши соцсети