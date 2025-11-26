Бывшую стоматологию на ул. Попова выставили на продажу

В Пензе помещения бывшей стоматологической поликлиники на улице Попова, 14а, продают через аукцион. Об этом во вторник, 25 ноября, сообщили в администрации города.
Заявки от потенциальных покупателей начнут принимать 29-го числа, аукцион проведут через месяц.
«Начальная цена муниципального имущества - 8 107 000 (восемь миллионов сто семь тысяч) рублей, в том числе НДС», - указывается в информационном сообщении.
Медицинское учреждение общей площадью 147,4 кв. м располагалось на 1-м этаже жилого 5-этажного дома и пользовалось большим спросом у взрослых и детей. Этим летом специалисты прекратили прием.
В ГАУЗ ПО «Пензенская стоматологическая поликлиника», комментируя причину закрытия объекта, объяснили, что учреждение находится в аварийном состоянии и нуждается в капитальном ремонте (необходимо заменить пол, коммуникации, электропроводку). Все это требует значительных затрат.
Врачей перевели в другие отделения, пациентов также перенаправили, но пензенцам пообещали: как только определятся с источником финансирования, установят сроки ремонта. Этого так и не случилось.
