К ремонту поликлиники на улице Володарского возникли вопросы

Ремонт корпуса № 3 поликлиники на улице Володарского в Пензе отстает от графика, обратили внимание в прокуратуре.
Он начался в апреле. Работы планировали выполнить в 2 этапа: первый - с даты заключения контракта по 5 декабря 2025 года, второй - с 1 января по 5 декабря 2026-го.
Здесь предполагается провести общестроительные работы, отремонтировать сети водоснабжения и водоотведения, отопления, связи, внутреннего и наружного электроснабжения, а также вентиляцию и охранную сигнализацию. Кроме того, предусмотрено благоустройство и озеленение прилегающей к поликлинике территории, установка малых архитектурных форм, замена ограждения.
Общая стоимость капремонта, согласно информации на сайте госзакупок, составит 88 500 000 рублей.
Прокурор Ленинского района г. Пензы, проверив объект, выяснил, что выполнены не все работы, предусмотренные первым этапом. Подрядчику, с которым ГБУЗ «Городская поликлиника» заключило контракт, объявлено предостережение, сообщили в областной прокуратуре 4 декабря.
