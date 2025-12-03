Происшествия

В Кузнецке пожар на хлебокомбинате тушил 21 человек

В среду, 3 декабря, на хлебокомбинате в Кузнецке случился пожар. Сигнал о ЧП на улице Республики, 25а, поступил в МЧС в 11:20.

На тушение выехал 21 человек личного состава, было привлечено 6 спецмашин.

Как выяснилось во время разведки, в зерносушилке металлического элеватора общим объемом 20 тонн тлели семечки на площади 50 кв. м. В результате их сгорело 2 тонны.

ЧП ликвидировали, никто из людей не пострадал.

«Предварительная причина пожара - самовозгорание веществ и материалов», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.

Источник — фото МЧС
