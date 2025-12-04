Происшествия

В Кузнецком районе столкнулись три автомобиля

Вечером в среду, 3 декабря, в Кузнецком районе случилось ДТП с участием трех автомобилей.

По предварительным данным, в 22:30 на 771-м километре федеральной трассы М-5, между поселком Евлашево и селом Малый Труев, столкнулись Lifan под управлением 45-летнего мужчины, ГАЗ с 55-летним водителем и «Лада-Гранта», которую вел 64-летний мужчина.

В результате происшествия водитель автомобиля Lifan получил травмы, его увезли в больницу.

«Сотрудники полиции проводят мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего», - сообщили в областной ГАИ.

В ноябре в Кузнецком районе при столкновении трех машин погибли два человека - 25-летний водитель Ford Focus и 40-летняя пассажирка «Приоры».

