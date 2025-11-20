На улице Володарского водитель Kia снес молодую липу

У дома № 16 на улице Володарского в Пензе водитель Kia Sorento снес молодую липу. Об этом вечером в среду, 19 ноября, сообщил глава города Олег Денисов.
Автомобилист двигался по тротуару задним ходом, врезался в подпорку, внутри которой находилось высаженное этой осенью деревце, проехал по ней и, оказавшись на дороге, скрылся с места.
Сейчас водителя ищут сотрудники Госавтоинспекции.
«Помимо этого, работники администрации Ленинского района привлекут автовладельца к административной ответственности за парковку в зеленой зоне», - написал Олег Денисов на своей странице во «ВКонтакте».
Он подчеркнул, что такой некрасивый поступок не останется безнаказанным.
Новости по теме
- Кузнечанин не надел шлем и потерял квадроцикл
- Пензенцы продолжают покупать автомобили дороже 10 млн рублей
- На ул. Кулакова легковая машина застыла на краю провала
- У жителя Колышлея конфисковали самодельный мотоцикл
- Перечислены места установки новых комплексов фиксации нарушений
- На ул. Кижеватова сбили 47-летнего доставщика еды
- В Арбекове за осень высадили более 160 деревьев
- Наличие техосмотра предложили проверять с помощью дорожных камер
- Зареченец купил права из-за отсутствия желания сдавать экзамен
- Прокатил на капоте: на видео попал момент ДТП с пешеходом на Мира
Последние новости
- В регионе планируют увеличить выплаты на содержание детей-сирот
- В Пензенской области работают более 360 врачей-педиатров
- Квартиры в ЖК Supernova можно купить со скидкой 1 500 000 рублей
- Химик: Выпечка в силиконовых формах может быть опасна
- Паровоз на улице Луначарского хотят отремонтировать
- Павильон на остановке «Дом офицеров» может появиться до зимы
- 20 ноября жителей Пензенской области ждет день без осадков
- В детских поликлиниках Пензы приступили к работе 16 врачей
- Всем пенсионерам автоматически оформляют электронное удостоверение
- Малышам из семей участников СВО хотят бесплатно выдавать питание
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!