На улице Володарского водитель Kia снес молодую липу

20.11.2025 | 09:25

У дома № 16 на улице Володарского в Пензе водитель Kia Sorento снес молодую липу. Об этом вечером в среду, 19 ноября, сообщил глава города Олег Денисов.

Автомобилист двигался по тротуару задним ходом, врезался в подпорку, внутри которой находилось высаженное этой осенью деревце, проехал по ней и, оказавшись на дороге, скрылся с места.

Сейчас водителя ищут сотрудники Госавтоинспекции.

«Помимо этого, работники администрации Ленинского района привлекут автовладельца к административной ответственности за парковку в зеленой зоне», - написал Олег Денисов на своей странице во «ВКонтакте».

Он подчеркнул, что такой некрасивый поступок не останется безнаказанным.