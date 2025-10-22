Пенсионными клиентами ВТБ стали более 4 млн человек

22.10.2025 | 13:40

За 9 месяцев 2025 года ВТБ зачислил на счета своих клиентов более 650 млрд рублей пенсионных средств - вдвое больше, чем за аналогичный период 2024-го. В банке обслуживается каждый 10-й пенсионер в России.

В этом году регулярные пенсионные выплаты в ВТБ стали получать еще 1,3 млн человек - сегодня их уже больше 4 млн. Наиболее активно пенсионеры переходят в ВТБ в Республике Крым и Севастополе - 284 тыс. человек, Московской области (82 тыс.), Санкт-Петербурге (69 тыс.), Краснодарском крае (57 тыс.), а также в Ростовской (36 тыс.) и Свердловской областях (34 тыс.).

Один из факторов роста пенсионной базы ВТБ - переход клиентов Почта Банка. Сейчас почти 400 тыс. пенсионеров уже получают свои пенсии в ВТБ, с начала года банк зачислил им более 36 млрд рублей.

Активному переходу способствует и специальная акция по переводу пенсии: благодаря ей более 204 тыс. клиентов Почта Банка выбрали ВТБ и теперь пользуются предложениями от банка.

ВТБ последовательно развивает сервисы и программы для пенсионеров, предоставляя им улучшенные условия по популярным продуктам. Клиенты, получающие пенсию в банке, могут открыть накопительный счет с надбавкой 1,5% годовых к базовой ставке или оформить вклад с надбавкой 0,5% годовых. На остаток средств по текущему счету до 100 тыс. рублей банк ежемесячно начисляет 7% годовых и бесплатно подключает страхование от мошенничества по всем счетам и картам клиента в ВТБ.

Кроме того, клиенты, ранее не получавшие пенсию в ВТБ, могут перевести ее в банк до 31 октября и получить выплату в размере 3 тыс. рублей. В рамках акции уже 460 тыс. человек выбрали ВТБ для получения пенсии. Банк в общей сложности направил на выплаты около 1,2 млрд рублей и предоставил участникам программы специальные условия по продуктам и лояльности.

«Мы делаем все, чтобы каждый клиент чувствовал выгоду и удобство от обслуживания в ВТБ. Клиентам старшего поколения - внимание особое. Именно поэтому для них действуют повышенные ставки по вкладам, специальные условия за покупки в аптеках и супермаркетах, снятие наличных в любых банкоматах без комиссии и бесплатная защита от мошенничества. Защита, безопасность и надежность - это тот фундамент, на котором основываются все финансовые преимущества для наших клиентов», - отметил член правления ВТБ Дмитрий Брейтенбихер.

Реклама. Заказчик - Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000.