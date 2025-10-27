Пензенцам предлагают выгодно купить 4-комнатную квартиру в «Созвездии»

27.10.2025 | 11:54

Пензенцы могут сэкономить более 1 200 000 рублей при покупке квартиры в топовом жилом комплексе «Созвездие». Новая цена действует с 27 октября по 2 ноября в рамках акции «Время выгодных решений».

Квартира недели - 4-комнатная в монолитном 25-этажном доме «Атлас». Площадь - 118,5 квадратного метра.

Для комфортного проживания здесь спроектированы вместительная прихожая, просторная кухня, основной и гостевой санузлы. Виды на две стороны света позволят насладиться окружением ЖК; кроме того, в квартире будет больше естественного освещения.

Дополнительные плюсы жизни в «Созвездии»:

- функциональная единая входная группа с офисом управляющей компании;

- закрытое дворовое пространство;

- подземный паркинг;

- 2 минуты до набережной;

- шаговая доступность всех необходимых для полноценной жизни объектов.

Ключи вручаются сразу в день покупки.

Акция «Время выгодных решений» действует при ипотеке или 100%-й оплате.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.