Определены окончательные размеры повышения всех видов пенсий

Государственная дума РФ утвердила в первом чтении проект бюджета на 2026–2028 годы. Документ определяет ключевые финансовые параметры, включая запланированное повышение минимального размера оплаты труда, а также социальных пособий и пенсий.

С 1 января 2026 года страховые пенсии будут повышены на 7,6%. Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, в результате индексации средний размер страховой пенсии по старости вырастет более чем на 1 800 рублей и к концу 2026 года превысит 27 000 рублей.

С января 2026 года размер пенсии для бывших военнослужащих и сотрудников силовых структур (МВД, Росгвардия, ФСИН, МЧС, наркоконтроль и приставы) будет установлен на уровне 93,59% размера их денежного довольствия.

С 1 февраля 2026 года запланирована индексация ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) и ряда других социальных пособий на 6,8%.

Данное повышение коснется обширного перечня льготных категорий граждан, включая Героев России и Советского Союза, ветеранов боевых действий, в том числе участников СВО, граждан с инвалидностью, лиц, пострадавших от радиационного воздействия.

На этот же процент будут увеличены надбавки ветеранам труда.

С 1 апреля 2026 года социальные пенсии, которые назначаются детям-инвалидам, гражданам, потерявшим кормильца, а также лицам, не имеющим необходимого трудового стажа, будут увеличены на 6,8%.

