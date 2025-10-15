Последние губернаторские жилищные сертификаты выдадут в этом году

15.10.2025 | 08:50

Губернаторский жилищный сертификат перестал положительно влиять на рождение первых детей в семьях в Пензенской области, заявил на брифинге во вторник, 14 октября, министр труда, социальной защиты и демографии региона Алексей Качан.

Программу ввели в 2008 году. Семьям, у которых в первый год брака рождался ребенок, предоставляли 328 000 рублей.

Этот год станет последним, когда в регионе выдают губернаторские жилищные сертификаты. До 31 декабря очередь хотят ликвидировать, перечислив выплату 688 молодым семьям.

Программу переформатировали в региональный семейный капитал. Воспользоваться им можно будет с 2026 года.

Жителям области в возрасте до 35 лет включительно, которые станут родителями второго ребенка с 1 июня 2026-го и нуждаются в улучшении жилищных условий (обеспечены жилым помещением на каждого члена семьи площадью менее 15 кв. м), намерены выплачивать 1 млн рублей.