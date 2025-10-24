Экономика

Часть россиян освободят от НДФЛ при продаже жилья

Льгота по налогу на доходы физлиц при продаже жилья распространится на семьи с недееспособными детьми независимо от их возраста. Расширится возможность освобождения от НДФЛ для семей с 2 и более детьми, улучшающих жилищные условия, сообщается на сайте Министерства финансов России.

Законопроект, предусматривающий поправки в Налоговый кодекс РФ, был принят в Госдуме в первом чтении.

Сейчас налогоплательщики освобождаются от НДФЛ при продаже жилья, если оно было в их собственности более 5 лет (либо более 3 лет, если оно приобретено в порядке наследования, дарения от близкого родственника, в результате приватизации или является единственным).

«Поправками уточняется, что для применения льготы недвижимость до продажи должна находиться в собственности налогоплательщика непрерывно в течение вышеуказанных сроков. Данная поправка носит технический характер и соответствует текущей правоприменительной практике», - сообщили в Минфине.

Что касается расширения применения льготы для семей с 2 и более детьми (освобождение от НДФЛ доходов от продажи жилья при приобретении другого в целях улучшения жилищных условий), то предлагается учитывать детей вне зависимости от возраста, если они признаны недееспособными, и детей, родившихся после продажи жилья, но не позднее 30 апреля следующего года.

«Поправками уточняется один из критериев: в собственности семьи также не должно находиться более 50% доли в ином жилье с кадастровой стоимостью, превышающей кадастровую стоимость приобретаемого жилья», - добавили в министерстве.

