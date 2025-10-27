Названы адреса в Пензе, где не будет света 28 октября

27.10.2025 | 10:36

Во вторник, 28 октября, в части домов Пензы планово отключат электричество для проведения ремонтных работ на сетях.

В список, опубликованный ресурсниками, попали адреса на Шуисте, в Терновке, Цыганском Поселке, поселке Подлесном, районах Митрофановской церкви и спорткомплекса «Рубин».

С 8:30 до 16:00 без света останутся:

- пр-д Орджоникидзе; ул. Орджоникидзе; ул. 1-й, 2-й Порядок; ул. Свободы; 1-й пр-д Серова; пр-д Серова; ул. Серова; ул. Хользунова;

- пр-д Водопьянова, 2-19; ул. Водопьянова, 3-11 (нечетные), 12-16, 18-26 (четные), 32, 34; ул. Красная, 2-12 (четные), 16; ул. Кутузова, 1-18; ул. Ново-Тамбовская, 1-3, 3а, 5, 7; пер. Первомайский, 1, 1Б, 2, 2а, 4; ул. Тамбовская, 1г, 1д, 1и, 2-10 (четные), 14-17, 19, 19а, 19Б.

С 8:30 до 12:00:

- ул. Боевая Гора, 1, 6, 8, 10-14, 16, 16а, 18; ул. Ключевского, 1-32, 34; ул. Ново-Революционная, 4, 27, 29, 31; ул. Саратовская, 2, 2а, 4-17, 20, 21, 23, 27-41 (нечетные); 1-й пр-д Станиславского, 1-8, 10, 11; 2-й пр-д Станиславского, 1, 2; 3-й пр-д Станиславского, 1, 3, 7; ул. Станиславского, 1-26, 28, 30-33, 33а.

С 8:30 до 15:30:

- ул. Долгорукова, 1, 1а, 3, 5, 7, 7а, 9, 13, 15, 17; Складской пер., 31, 33.

С 9:00 до 12:00:

- ул. Пушанина, 6, 8, 9Б, 12, 26, 30, 38, 40, 48.

С 13:00 до 15:00:

- 2-й Придорожный пр-д, 14, 14а; ул. Серпуховская, 15Б, 15в, 37, 39-43, 43Б, 45-60, 62-64, 64а; ул. Щербакова, 40а, 40Б, 42, 44, 46-59, 61, 63, 63а, 65.

С 13:00 до 16:30:

- ул. Пушанина, 6, 8, 9Б, 12, 26, 30, 38, 40, 48.