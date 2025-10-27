Общество

Креветки, мидии и дорада: сеть «Караван» представила новое меню

Сеть «Караван» открыла рыбный сезон, представив новое меню, вдохновленное лучшими рецептами побережья Средиземного моря.

Главный хит сезона, блюдо, которое оценят гурманы, - шашлык из королевских креветок. Они бережно выдерживаются в сливочном маринаде с букетом прованских трав, а затем отправляются на мангал. Всего несколько минут на углях - и ароматный шашлык готов. Отведав его, можно мысленно перенестись на уютную террасу где-нибудь на побережье Греции или Италии.

Еще один фаворит, без которого невозможно представить европейскую кухню, - мидии в сливочном соусе. Этот деликатес популярен во многих местах от Бельгии до юга Франции. В «Караване» его готовят с особым подходом.

«Это блюдо, которое покоряет своей простотой и изысканностью. Свежие мидии в раковинах мы быстро обжариваем с добавлением ароматного чесночного масла, затем вливаем сливки, добавляем немного соли и свежей зелени. Главный секрет - тушить ровно до того момента, как раскроются ракушки, сохраняя внутри нежнейшее мясо и свежий морской вкус», - поделилась секретом шеф-повар сети Екатерина Проворнова.

Тем, кто любит паназиатские нотки в еде, по вкусу придется салат с горбушей и фунчозой. Это настоящий гастрономический фьюжн: нежные кусочки рыбы, замаринованные в пряном сливочном соусе, соединяются с прозрачной «стеклянной» лапшой, а хрустящие овощи аль денте добавляют свежести. Финальный штрих - специальная заправка с кунжутом, которая объединяет все вкусы в единую гармонию.

Для ценителей классики в меню представлены короли средиземноморской рыбы - дорада и сибас. Чтобы подчеркнуть вкус, повара маринуют их в цитрусовых маринадах на основе апельсинового и лимонного сока, а затем целиком обжаривают на мангале до золотистой корочки.

Помимо этих новинок, «Караван» готовит и традиционные рыбные блюда: пышные пироги и расстегаи, котлеты с креветками, стрипсы из трески.

А тем, кто хочет самостоятельно устроить рыбный день, сеть магазинов «Караван» предлагает свежую форель по приятной цене. Осенью и зимой высоки шансы купить икряную рыбу, получив к столу настоящий деликатес.

Все блюда можно заказать с доставкой домой или в офис через сервис «Торнадо».

