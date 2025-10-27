В Пензе 15 посетителям баров вручили повестки в военкомат

27.10.2025 | 09:21

В минувшие выходные в Пензе силовики устроили ночной рейд по развлекательным заведениям. Их целью было выявление лиц, уклоняющихся от постановки на воинский учет или нарушающих миграционное законодательство.

Правоохранители проверили четыре крупных бара и 150 посетителей.

«По результатам рейда 15 гражданам были вручены повестки для явки в военные комиссариаты с целью постановки на воинский учет и уточнения документов воинского учета», - сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Кроме того, составлено три административных протокола за нарушение режима пребывания в России.

«Проведение подобных профилактических мероприятий будет продолжено. Они направлены на укрепление правопорядка и обеспечение исполнения гражданами обязанностей по воинскому учету», - подчеркнули в Росгвардии.