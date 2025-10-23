История Пензы: В здании Заксобра дворяне знакомились с дамами

23.10.2025 | 07:45

Множество улиц, зданий и памятников Пензы и области хранят многовековую историю, о которой читателям портала PenzaInform.ru рассказывает главный методист Государственного архива Пензенской области Андрей Вержбовский.

В доме № 13 на улице Кирова уже давно размещается Законодательное собрание Пензенской области. Изначально здание строилось для Дворянского собрания - выборного органа, где лица благородного сословия обсуждали различные проблемы.

В конце XVIII века в Пензе подходящего места для таких встреч не было, и тогда дворяне попросили губернатора отдать им свободную землю около Спасо-Преображенского монастыря, что и было сделано. В 1796 году здание было готово, вскоре депутаты от дворян приступили к заседаниям.

Строение не всегда использовалось по прямому назначению. Здесь часто проводились балы, которые посещали известные на всю Россию персоны. В частности, тут неоднократно бывал поэт Денис Давыдов. Именно здесь он познакомился со своей последней музой - Евгенией Золотаревой. Правда, их бурный роман закончился печально: наша землячка отвергла гусара.

Приезжал сюда и друг Пушкина поэт Петр Вяземский. В отличие от Дениса Давыдова, вел он себя скромнее и с дамами романы не заводил. Фактически Дворянское собрание служило клубом для благородного сословия.

В 1845 году особняк, где размещалось Дворянское собрание, реконструировали по проекту архитектора В.Е. Моргана.

Одно время в здании размещался театр с губернаторской труппой, а в 1889 году тут выставлялись работы русских передвижников - Крамского, Шишкина, Перова, Сурикова и других художников.