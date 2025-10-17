Сетевое издание|18+|Пятница|17 окт 2025|10:43
Криминал

Двое пензенцев заманили в лес мужчину и стали вымогать деньги

Двоих жителей Пензы, 35 и 36 лет, подозревают в вымогательстве и разбойном нападении. Их жертвой стал 29-летний мужчина.

Злоумышленники обманом заманили его в лес, распылили в лицо содержимое перцового баллончика, тем самым ослепив, и стали бить кулаками и палкой, требуя 300 000 рублей.

Один из подельников, угрожая жертве ножом, похитил из сумки 40 000 рублей. Он также потребовал отдать ему дорогой смартфон. Получив отказ, злоумышленник достал пистолет и стал пугать им мужчину.

В какой-то момент избитому удалось вырваться и убежать. Впоследствии он обратился за медпомощью и написал заявление в полицию. Личности напавших пензенцев установили.

«У задержанных сообщников оперативниками был изъят сигнальный пистолет. Подельники дали признательные показания, пояснив, что похищенные денежные средства потратили на личные нужды», - рассказали в пресс-службе регионального УМВД РФ.

Двое пензенцев заманили в лес мужчину и стали вымогать деньги

В отношении пензенцев возбудили уголовное дело, сейчас его расследование продолжается. Злоумышленникам избрали меру пресечения в виде домашнего ареста.

Источник — фото, видео УМВД
