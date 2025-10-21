Кузнечанину грозит срок за подаренный возлюбленной парфюм

В Кузнецке магазин косметики провел ревизию и обнаружил недостачу товаров на сумму около 14 000 рублей. Представитель торговой точки обратился в полицию.
Правоохранители изучили записи с видеокамер и нашли виновника недостачи. Им оказался 41-летний житель города.
Мужчина признался в краже. Он рассказал полиции, что хотел произвести впечатление на свою возлюбленную. Пока она выбирала косметику, он похитил с витрины два флакона туалетной воды.
Когда женщина сделала покупку, они вышли из магазина, и кузнечанин преподнес украденный парфюм в качестве подарка, скрыв его истинное происхождение.
По факту случившегося возбудили уголовное дело. Кузнечанину грозит лишение свободы на срок до 2 лет, сообщили в пресс-службе УМВД РФ по Пензенской области.