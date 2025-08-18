Сетевое издание|18+|Понедельник|18 авг 2025|18:13
Учеба

Стало известно, когда у школьников будут каникулы в новом учебном году

Минпросвещения России обнародовало рекомендованные сроки проведения школьных каникул в 2025/2026 учебном году.

При системе обучения по четвертям детей предлагается отправить на отдых:

- с 25 октября по 2 ноября 2025 года (с учетом праздничных дней 3 и 4 ноября),

- с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года,

- с 28 марта по 5 апреля 2026 года.

«Новый учебный год продлится с 1 сентября по 26 мая», - заявил глава ведомства Сергей Кравцов. Таким образом, летние каникулы рекомендуется начать с 27 мая.

Ранее стало известно, что в Пензенской области 1 сентября 2025 года впервые сядут за парты 11 715 ребят. Это почти на 1 000 меньше, чем в прошлом году. Тогда звонок впервые прозвучал для 12 683 мальчиков и девочек. В 2023-м учеников 1-х классов насчитывалось 13 805.

