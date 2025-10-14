Детям предложили выдавать оздоровительные сертификаты

14.10.2025 | 07:55

В понедельник, 13 октября, в Госдуму РФ внесли законопроект, в котором предлагается ежегодно выдавать каждому ребенку именной оздоровительный сертификат на сумму 20 000 рублей для оплаты санаторно-курортного лечения. Документ опубликовали в электронной базе нижней палаты парламента.

Авторы инициативы предложили использовать такой сертификат для полной или частичной оплаты лечения либо для проезда до санатория и обратно.

Цель законопроекта - предоставить возможность детям из сельской местности, малообеспеченных семей, регионов с дефицитом инфраструктуры для отдыха и оздоровления проходить санаторно-курортное лечение в других субъектах РФ.

«Порядок предоставления и использования сертификата будет определен Правительством Российской Федерации, что позволит учесть региональные особенности, техническую реализацию, порядок взаимодействия с организациями, предоставляющими услуги по организации отдыха детей и их оздоровлению, и иные необходимые аспекты», - сообщается в пояснительной записке.

Если законопроект примут, он вступит в силу 1 января 2026 года.