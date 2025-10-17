Жителей Пензенской области ждут пасмурные выходные

17.10.2025 | 12:35

В предстоящие выходные жителей Пензенской области ждет по-осеннему ненастная погода, предупредили специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«Регион окажется во власти атмосферных фронтов западного циклона. Ожидается преобладание пасмурной с дождями погоды», - уточнила начальник отдела прогнозирования Светлана Иванкова.

По ее словам, температурный режим по-прежнему будет ниже климатической нормы. Днем столбики термометров поднимутся максимум до +12 градусов, ветер усилится.

Тем не менее заморозки по ночам не прогнозируются: в темное время суток за окном может быть до +7 градусов.

В течение этой рабочей недели регион находился под влиянием поля пониженного атмосферного давления. На улице похолодало, преобладала облачная погода с осадками в виде дождя или даже мокрого снега.