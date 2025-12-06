Зареченца приманила щедрость прихожан храма

06.12.2025 | 13:27

В Заречном 37-летний мужчина предстанет перед судом за кражу пожертвований прихожан храма Серафима Саровского.

Горожанин совершил преступление вечером 15 октября. Он пришел в магазин на проспекте 30-летия Победы. Оплатив покупки, зареченец увидел на стене ящики для пожертвований. В одном из них, куда бросали деньги на самый большой храм закрытого города, накопилась заметная сумма.

Решив ее похитить, мужчина убедился, что за ним никто не наблюдает, снял конструкцию со стены и ушел.

В одном из ближайших дворов зареченец сломал навесной замок и вытащил 4 950 рублей, а затем выкинул ящик. Злоумышленника нашли полицейские.

«Вину обвиняемый признал полностью и пояснил, что желание похитить денежные средства у него возникло внезапно. Из нескольких ящиков он выбрал именно ящик для пожертвования на храм Преподобного Серафима Саровского, поскольку в нем было больше всего денег», - сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Во время расследования зареченец полностью возместил причиненный им ущерб и даже компенсировал стоимость сломанного им ящика.

Сейчас расследование уголовного дела завершено. Материалы передали в суд.