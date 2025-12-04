Перекрытие Ленинского путепровода: новая схема движения транспорта

04.12.2025 | 11:40

В Пензе из-за перекрытия Ленинского путепровода изменится схема движения общественного транспорта. С 4 декабря до 18:00 следующего дня работники «Пензавтодора» будут демонтировать там аварийные фонари.

Троллейбусы № 1 и маршрутки № 1т с улицы Карпинского поедут по проспекту Победы, Беляева, Циолковского, Леонова, Байдукова и далее по привычной схеме в обоих направлениях.

Троллейбусы № 2 с Пионерской проследует по проспекту Победы, улицам Беляева, Циолковского, Крупской, Гагарина, Ленина, Циолковского и затем как обычно.

Троллейбусы № 8 с Крупской направятся по Гагарина, Ленина, Циолковского и далее по маршруту.

Троллейбусы № 9 с Гагарина поедут по Гагаринскому путепроводу, улице Луначарского и затем по старой схеме в обоих направлениях.

Троллейбусы № 105 с Суворова проследуют по Толстовскому и Гагаринскому путепроводам, потом по улицам Гагарина, Леонова и далее как обычно в обоих направлениях.

Маршрутки № 44, 59 и автобусы № 70 с Луначарского направятся по Гагаринскому путепроводу, улицам Гагарина, Леонова и далее по схеме в обоих направлениях, сообщили в ГКУ «Организатор перевозок Пензенской области».