С 2026 года появятся новые дорожные знаки

С 1 января 2026 года вступит в силу измененный Росстандартом ГОСТ, регулирующий правила применения дорожных знаков.

Стандарт водит серию новых указателей. В частности, водители станут знать о пешеходах с нарушениями не только зрения, но и слуха - об этом проинформирует знак «Глухие».

Период действия дорожных знаков конкретизируется по месяцам, например «сентябрь-апрель». По действующим нормам на табличках обозначаются только часы или дни недели.

Кроме того, появится единый знак «Заснеженное покрытие», где туча с осадками будет размещаться рядом со снежинкой.

Новый ГОСТ допускает также совмещение нескольких обозначений. В частности, рекомендуемое ограничение скорости разрешено указывать на щитах «Искусственная неровность».

Данные, которые не потребуются какое-то время, разрешено перекрывать красной магнитной лентой.

Новые нормативы в регионах можно применять уже сейчас. С января они станут обязательными.

Источник — фото Росстандарта
