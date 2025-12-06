Подсчитано, как долго пензенцам нужно копить на 1-й взнос по ипотеке

06.12.2025 | 14:16

Пензенской семье из трех человек потребуется 3 года и 7 месяцев, чтобы накопить на первый взнос по ипотеке за 60-метровую квартиру. Такие данные за 2025 год приводятся в исследовании ria.ru.

Срок определили, исходя из того, что оба родителя работают, получают медианную зарплату и ежемесячно откладывают из нее 50%. Сумма первоначального взноса составляет 1,48 млн рублей.

Исследователи составили рейтинг регионов РФ по сроку накопления на первый взнос по ипотеке. Пензенская область расположилась в нем на 49-м месте из 85. За год она опустилась на один пункт: в 2024-м была 48-я строчка. Тогда эксперты подсчитали, что семьи смогут накопить 1,36 млн рублей тоже за 3,7 года.

Соседние с Сурским краем регионы уступили ему по показателям. Так, Саратовская область заняла 53-ю строку. Местным семьям можно накопить на первый взнос по ипотеке (1,44 млн рублей) за 3,83 года.

Ульяновская область расположилась на 54-м месте: 1,47 млн рублей и 3,85 года соответственно. Тамбовская область оказалась на 57-й строчке (1,46 млн рублей, 3,96 года), Республика Мордовия - на 59-й (1,55 млн рублей, 4,02 года).

Лидером рейтинга стал Ханты-Мансийский автономный округ - Югра. Жители могут накопить необходимую сумму (1,66 млн рублей) за 1,8 года. На последнем месте - Чеченская Республика. Чтобы хватило денег на первоначальный взнос (0,75 млн рублей), семьям придется откладывать 9 лет.