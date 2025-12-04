Зареченского чиновника назвали супергероем за одну привычку

Глава Заречного Алексей Костин в своем телеграм-канале поднял тему борьбы с вандалами. В пример он привел замдиректора управления городского развития Александра Малышева.
«В Заречном появился свой супергерой. Нет, он не носит плащ и не летает по ночам. Он просто молча, незаметно, без громких слов делает свой город лучше. Берет тряпку и средство для очистки и борется с вандальными надписями на остановках, в подъездах, возвращая им чистый и ухоженный вид», - рассказал градоначальник.
По словам Костина, Александр Малышев просто хочет жить в чистом городе и делает для этого все, что может.
«Огромное ему спасибо! Ему и всем, кто так же молча, не афишируя своих дел, заботится о Заречном, за неравнодушие и за то, что напоминают остальным: красота города начинается с нас самих», - заявил глава города.
Костин отметил, что убрать все посторонние надписи можно – силами администрации, сотрудников коммунальных служб и неравнодушных жителей.
«Но есть одна проблема: если один «художник» нарисовал - у второго появляется желание «дорисовать». И так - до бесконечности», - добавил он.
Выход из этой ситуации, по мнению главы Заречного, есть: не ждать, а действовать, сразу стирать замеченные граффити, не проходя мимо.
«И тогда у «творцов» пропадет самый главный стимул - зритель. Продолжим делать Заречный чистым. Ведь город - это мы с вами. Давайте относиться к нему, как к своему дому», - заключил он.
Новости по теме
- В Заречном песок испортил радость от обновления сквера Демакова
- Для лосей в Заречном установят шесть кормушек
- Стало известно, почему сложно расчистить Суру
- Зареченских пенсионеров ждут на занятиях суставной гимнастикой
- Дроппер вернет 320 000 рублей пожилой зареченке
- Между Заречным и Пензой хотят запустить новый автобусный маршрут
- Храм в Заречном распишут художники из Троице-Сергиевой лавры
- В Заречном после благоустройства открыли сквер Демакова
- В Заречном случился пожар в многоэтажном доме
- За руль автобуса в Заречном впервые посадили женщину
Последние новости
- В управлении ЖКХ прояснили судьбу сквера им. Дзержинского
- С 6 декабря плата за воду для части собственников увеличится в 2 раза
- В Пензе 10 новых граждан России отправили в военкомат
- В густонаселенных местах Пензенской области улучшили связь
- В Пензе снесенные игровые площадки могут заменить новыми
- В Пензе Дед Мороз поднялся к окнам палат детской больницы
- Билайн представил новогодние комплекты с выгодой в 7 000 рублей
- Перекрытие Ленинского путепровода: новая схема движения транспорта
- От пензенцев принимают вопросы на прямую линию с Президентом РФ
- Региональный бизнес и «ТНС энерго Пенза» обсудили сотрудничество
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!