Зареченского чиновника назвали супергероем за одну привычку

04.12.2025 | 15:22

Глава Заречного Алексей Костин в своем телеграм-канале поднял тему борьбы с вандалами. В пример он привел замдиректора управления городского развития Александра Малышева.

«В Заречном появился свой супергерой. Нет, он не носит плащ и не летает по ночам. Он просто молча, незаметно, без громких слов делает свой город лучше. Берет тряпку и средство для очистки и борется с вандальными надписями на остановках, в подъездах, возвращая им чистый и ухоженный вид», - рассказал градоначальник.

По словам Костина, Александр Малышев просто хочет жить в чистом городе и делает для этого все, что может.

«Огромное ему спасибо! Ему и всем, кто так же молча, не афишируя своих дел, заботится о Заречном, за неравнодушие и за то, что напоминают остальным: красота города начинается с нас самих», - заявил глава города.

Костин отметил, что убрать все посторонние надписи можно – силами администрации, сотрудников коммунальных служб и неравнодушных жителей.

«Но есть одна проблема: если один «художник» нарисовал - у второго появляется желание «дорисовать». И так - до бесконечности», - добавил он.

Выход из этой ситуации, по мнению главы Заречного, есть: не ждать, а действовать, сразу стирать замеченные граффити, не проходя мимо.

«И тогда у «творцов» пропадет самый главный стимул - зритель. Продолжим делать Заречный чистым. Ведь город - это мы с вами. Давайте относиться к нему, как к своему дому», - заключил он.