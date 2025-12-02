Пензенцы недовольны отсутствием павильона на Привокзальной площади

02.12.2025 | 21:31

Отсутствие остановочного павильона на Привокзальной площади доставляет неудобства жителям Пензы, ожидающим прибытия общественного транспорта.

«Остановку перенесли, а павильон поставить забыли? В таких условиях пассажиры должны ждать 12-й маршрут, интервал движения которого от 25 минут утром до 70 (!) минут вечером. Ни присесть, ни даже сумку тяжелую поставить. А если дождь или снег?» - пожаловалась одна из подписчиц телеграм-канала главы города Олега Денисова.

Речь идет об остановке недалеко от центрального входа в здание вокзала станции Пенза-I.

Этим летом Привокзальную площадь благоустроили и переформатировали, разделив на 2 зоны. Первая - только для общественного транспорта и автомобилей организаций. Назначение остановочных пунктов теперь разное: на одних возможна только высадка пассажиров, на других - посадка.

Вторая зона - это стоянка легкового транспорта, рассчитанная на 228 мест. Для легковых такси предназначено 16, для маломобильных граждан - 24.

Пешеходам предлагается передвигаться по тротуарам, островкам безопасности, а проезжую часть пересекать по зебрам.

Источник фото - Helen.