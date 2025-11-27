Столкновение грузовика и автобуса №134: возбуждено уголовное дело

27.11.2025 | 19:02

В Пензе по факту ДТП с автобусом № 134 возбуждено уголовное дело, сообщили в областном следственном управлении СКР.

Статья - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей (ч. 1 ст. 238 УК РФ).

Авария случилась в четверг, 27 ноября, в 10:10 на улице 40 лет Октября - на выезде из Пензы. Столкнулись автобус и грузовик Scania.

В ДТП пострадали 36-летний водитель Scania, его госпитализировали. Также травмы получили

пять пассажирок автобуса. Три женщины - 32, 64 и 70 лет - оказались в больнице; двум другим, 55-летней и 16-летней, медики помогли на месте.

«Проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. В ходе расследования уголовного дела будут исследованы техническое состояние грузовой автомашины и автобуса, следовавшего по маршруту, условия его эксплуатации и обстоятельства, способствовавшие ДТП», - проинформировали в следственном комитете.