8 декабря отключат электричество в 2 микрорайонах Пензы

07.12.2025 | 09:53

В понедельник, 8 декабря, в пензенских микрорайонах Райки и Терновка (Свинтрест) отключат свет.

С 8:30 до 15:30 без электричества останутся:

- ул. Громова, 1-8, 11, 13-18; ул. Карпинского, 84, 86, 88, 92-138 (четные), 142, 144, 146, 148; Мотоциклетная, 45-65 (нечетные), 66-92, 94-103, 106-112, 114-138, 140; Мотоциклетный пр-д, 2-14, 16-27, 29, 31-34, 36; Мотоциклетный пер., 3-5, 8-11, 13, 15, 18, 20, к/н 696; ул. Средняя, 38, 40, 41/57, 42, 43, 45, 47, 49, 51; ул. Средняя/Мотоциклетная, 36/59; Строительный пер., 4Б, 6; пер. Тимирязева, 1, 3-6, 8, 8а, 11, 13-16, 18, 20; пр-д Тимирязева, 1-17, 19,21-37 (нечетные); ул. Тимирязева, 77-79, 81-88, 90-104, 106-120, 122-126 (четные); 2-й пр-д Яблочкова, 8-14 (четные), 15-25, 27-31(нечетные).

С 8:30 до 16:00:

- ул. Зеленый Овраг (конкретные адреса не уточняются);

- Бригадная, 1/65, 12, 14, 16-19, 21, 22, 23, 25, 27-43, 45-57, 59, 61, 61а, 63, 67, 69; Бригадный Тупик, 4, 5; Волжская, 9, 9Б, 9/42, 10, 12-14, 16, 17, 21-25, 27, 29, 33-40, 42, 44; 3-й Волжский пр-д, 1-13; Мебельная, 23, 27-35 (нечетные), 37-42, 44, 46, 48, 50, 50а, 52, 52а; 1-й Мебельный пр-д, 1, 2, 3; Осоавиахимовская, 2-9, 19; Осоавиахимовский пр-д, 1, 2/1, 5-12, 20, 23, 26, 29-33, 35, 37; 1-й Осоавиахимовский пр-д, 3-6, 8, 10, 13, 14, 17/28, 18/26, 19-22, 24, 25, 27, 27Б, 28, 34; Пограничная, 1, 1а, 14, 14а, 16, 18, 20, 22; ул. Терновского, 25-37 (нечетные), 38-40, 42, 42а, 44-62, 64, 66, 68-71, 73, 73а, 75-82, 84, 86, 86а; Токарная, 3, 5-9, 11, 17, 19, 19/16, 21, 25; 2-й Токарный пр-д, 4-13, 15, 17-28, 30,32-35, 37, 39-52, 54, 56, 58.

Отключения связаны с плановыми работами на сетях