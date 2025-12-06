В 4 населенных пунктах региона обнаружили бешенство

В Пензенской области в четырех населенных пунктах обнаружили очаги бешенства. Территории признали неблагополучными. Соответствующие указы губернатора опубликованы на сайте регионального правительства.
Очаг бешенства обнаружили на улице Луговой в поселке Лунино. Карантин на 60 дней объявили на улицах Степана Разина, Партизанской, Ленина, Луговой, Новой, Советской, 2-й Советской, Садовой, Калинина, Заречной, Предречной, Сурской, Кооперативной, Пионерской, Маяковского, Белинского, Оборонной, Карла Маркса и Пролетарской.
Другие очаги опасного заболевания выявили в двух селах Пензенского района: Николаевке (на улице Набережной) и Большой Елани (на улице Сельской). Неблагополучным по бешенству признали оба населенных пункта.
Также случай заражения зафиксировали на улице Станционной железнодорожной станции Студенец в Каменском районе. На территории населенного пункта в течение 60 дней действует карантин.
В период ограничений очаги инфекции запрещено посещать посторонним лицам, кроме специалистов ветеринарной службы.
Также нельзя заниматься лечением больных восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов, проводить ярмарки, связанные с перемещением и скоплением животных.
Кроме того, запрещен вывоз и ввоз восприимчивых особей, за исключением тех, что были привиты от бешенства в течение 179 предшествующих дней.
Новости по теме
- Пингвины на Земле оказались под угрозой
- В Пензенской области на карантин закрыты 138 классов в 43 школах
- Ветеринар назвала семь самых сложных в содержании пород собак
- Молодой водитель пострадал в ДТП с лосем в Лопатинском районе
- Для лосей в Заречном установят шесть кормушек
- Жители региона стали реже жаловаться на нападения собак
- В Пачелмском районе выявили очаг бешенства
- В России планируют создать единую службу защиты от агрессивных собак
- Конспирация: под Нижним Ломовом задержали наркокурьера с собакой
- В Пензенском районе выявили еще один очаг бешенства
Последние новости
- 7 декабря в Пензенской области ожидается туман
- Подсчитано, как долго пензенцам нужно копить на 1-й взнос по ипотеке
- В паспорта россиян начнут ставить новую отметку
- На Привокзальной площади пока не появится остановочный павильон
- Вход в приложение «Госуслуги» стал доступен только через MAX
- Синоптики: Зима скоро вернется, но ненадолго
- 6 декабря в Пензенской области ожидаются осадки
- В Пензе началась подготовка к открытию елочных базаров
- Названы наиболее частые причины смерти жителей региона в 2024-м
- УЖКХ дали месяц на починку канализации на ул. Совхоз-Техникум
Народный репортер
Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru
Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001
E-mail редакции: editor@penzainform.ru
e-mail: reklama@penzainform.ru
Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!