В 4 населенных пунктах региона обнаружили бешенство

06.12.2025 | 12:42

В Пензенской области в четырех населенных пунктах обнаружили очаги бешенства. Территории признали неблагополучными. Соответствующие указы губернатора опубликованы на сайте регионального правительства.

Очаг бешенства обнаружили на улице Луговой в поселке Лунино. Карантин на 60 дней объявили на улицах Степана Разина, Партизанской, Ленина, Луговой, Новой, Советской, 2-й Советской, Садовой, Калинина, Заречной, Предречной, Сурской, Кооперативной, Пионерской, Маяковского, Белинского, Оборонной, Карла Маркса и Пролетарской.

Другие очаги опасного заболевания выявили в двух селах Пензенского района: Николаевке (на улице Набережной) и Большой Елани (на улице Сельской). Неблагополучным по бешенству признали оба населенных пункта.

Также случай заражения зафиксировали на улице Станционной железнодорожной станции Студенец в Каменском районе. На территории населенного пункта в течение 60 дней действует карантин.

В период ограничений очаги инфекции запрещено посещать посторонним лицам, кроме специалистов ветеринарной службы.

Также нельзя заниматься лечением больных восприимчивых животных, снимать шкуры с их трупов, проводить ярмарки, связанные с перемещением и скоплением животных.

Кроме того, запрещен вывоз и ввоз восприимчивых особей, за исключением тех, что были привиты от бешенства в течение 179 предшествующих дней.