В Нижнеломовскую больницу пришли 8 детских медсестер

В детскую поликлинику Нижнеломовской центральной районной больницы пришли 8 новых специалистов среднего звена.
В штат зачислены медсестры Валерия Балалаева, Диана Брюхина, Анна Шабанова, Ксения Машенцева, Эмилия Землякова, Любовь Шачнева, Екатерина Татарова и Ксения Сергина, уточнили в областном минздраве.
«Это профессионалы, стремящиеся к постоянному развитию и готовые вносить свежие идеи в работу с маленькими пациентами и их родителями», - отметил завполиклиникой Василий Пугач.
По его словам, новые сотрудники уже принимают участие в профилактических мероприятиях и занимаются патронажем, опираясь на современные подходы к диагностике и лечению.
Всего в 2025 году в Нижнеломовскую ЦРБ на работу пришли 23 специалиста - 12 врачей и 11 средних медицинских работников.
