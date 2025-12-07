В Нижнеломовскую больницу пришли 8 детских медсестер

07.12.2025 | 12:48

В детскую поликлинику Нижнеломовской центральной районной больницы пришли 8 новых специалистов среднего звена.

В штат зачислены медсестры Валерия Балалаева, Диана Брюхина, Анна Шабанова, Ксения Машенцева, Эмилия Землякова, Любовь Шачнева, Екатерина Татарова и Ксения Сергина, уточнили в областном минздраве.

«Это профессионалы, стремящиеся к постоянному развитию и готовые вносить свежие идеи в работу с маленькими пациентами и их родителями», - отметил завполиклиникой Василий Пугач.

По его словам, новые сотрудники уже принимают участие в профилактических мероприятиях и занимаются патронажем, опираясь на современные подходы к диагностике и лечению.

Всего в 2025 году в Нижнеломовскую ЦРБ на работу пришли 23 специалиста - 12 врачей и 11 средних медицинских работников.