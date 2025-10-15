В «Термодоме» рассказали, каким будет мультиквартал в Спутнике

15.10.2025 | 16:08

Выбирая новый дом, важно найти не просто квадратные метры, а место, которое станет уютным уголком для жизни. Дома 11-й очереди в Спутнике созданы для тех, кто ценит комфорт и гармонию.

Здесь продумано все для семей: закрытая территория и безопасные дворы, современные детские площадки, светлые подъезды с удобными колясочными, зеленые зоны с местами для спокойного отдыха.

Первый квартал 11-й очереди - дома рядом со школой № 1 и двумя детсадами. Это удобно для семей с маленькими детьми и подростками. В первую очередь на них ориентированы благоустройство двора, дизайн дворовых и внутридомовых пространств.

Здесь можно наконец перестать торопиться и начать жить - в своем темпе, в своем доме, в своем Спутнике.

Больше о проекте готовы рассказать в офисах холдинга «Термодом» или по телефону 28-28-20.

Застройщик строения 7-11 - ООО СЗ «Термодом-инвест», проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Термодом-Трейд», ИНН 5829002577, сайт termodom-pnz.ru.