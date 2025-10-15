Квартиры в 10 минутах от центра доступны по цене от 2,9 млн

15.10.2025 | 11:08

Многие пензенцы полагают: чем ближе жилье к центру города, тем оно дороже. Но такое бывает не всегда. Это доказывает ЖК «Чаадаев» от ГК «Территория жизни», крупнейшего застройщика региона.

Покупка квартиры в этом жилом комплексе - хороший выбор для тех, кто ценит свое время: «Чаадаев» расположен в 10 минутах езды от центра города. Он отлично интегрирован в транспортную инфраструктуру, можно быстро добраться до вокзала и других важных мест: драматического театра, торговых центров, Фонтанной площади, скверов. Транспортную доступность обеспечивает широкополосная магистраль на улице Чаадаева.

Сейчас застройщик предлагает приобрести квартиру по выгодной цене - от 2,9 млн рублей *, есть возможность оформить ипотеку по ставке 4,6% годовых ** с платежом от 11 947,89 рублей ***.

Инфраструктура северо-восточного планировочного района имеет отличный потенциал и привлекает жителей. Рядом с ЖК «Чаадаев» находятся городская больница, школа № 66 с несколькими корпусами, технологический колледж.

Строительство качественного ЖК обеспечит обновление жилого фонда района. Кроме этого, проект «Территории жизни» предусматривает создание комфортной среды для горожан с развитием торговых и производственных площадок для малого и среднего бизнеса.

Покупатели точно оценят полностью готовую отделку «Все включено. Серия 25». Ее ключевое преимущество - возможность переезда после получения ключей. Семью встречает готовая квартира. На стенах - светлые флизелиновые обои, которые можно перекрасить, установлены розетки и выключатели, на полу ламинат приятного оттенка, а окна - известного немецкого бренда Kommerling.

Во всех комнатах натяжные потолки с яркими точечными светильниками. В новой комплектации будут еврокарнизы для штор, которые незаметны и вписываются в любой интерьер. Хозяевам останется подобрать подходящие по цвету и фактуре шторы. Уже установлены межкомнатные двери.

В ванной имеется раковина, сантехника от ведущих мировых брендов. Кроме этого, в комплектации предусмотрена стиральная машина. В кухне установлен гарнитур со встроенной вытяжкой, духовым шкафом, варочной панелью, а в квартирах большой площади - посудомоечная машина.

Ознакомиться с отделкой можно благодаря рум-туру. Желающих приглашают на экскурсию, запись по номеру 203-000.

Больше о новом масштабном проекте от ГК «Территория жизни» - по телефону кол-центра компании 203-000, также можно оставить заявку на сайте жкчаадаев.рф.

Новости застройщика публикуются в группе в соцсети «ВКонтакте» и телеграм-канале.

* Название акции «Квартиры дня». Организатор акции - ООО «МК». Указана стоимость 1-комнатной квартиры, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева, стр. № 1, этап № 1 (строительный адрес). Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф. Полная стоимость 1-комнатной квартиры (32,13 кв. м) - 2 913 300 рублей. Акция распространяется на все нереализованные строящиеся квартиры.

Квартиры по указанной акции подлежат передаче с выполненной предчистовой отделкой, включающей стяжку пола, разводку электричества, установку пластиковых окон и входной двери.

Иные строительные и отделочные работы, установка иного оборудования, в том числе штукатурка стен, установка межкомнатных дверей, поквартирная разводка слаботочных сетей (радио, телефон, интернет, кабельное телевидение и пр.), устройство конструкции полов в неотапливаемых помещениях (при наличии таковых), не выполняются и не входят в стоимость объекта долевого строительства. Иные работы, предусмотренные дизайн-проектом многоквартирного дома, но не входящие в стоимость объекта долевого строительства, выполняются участником долевого строительства своими силами и за свой счет после подписания акта приема-передачи. Срок действия акции - до 30.10.2025.

** Оценивайте свои финансовые возможности! Ставка от 4,6% годовых доступна в рамках программы ПАО Сбербанк «Ипотека с государственной поддержкой для семей с детьми» на срок кредитования от 12 до 360 месяцев с условием субсидирования процентной ставки застройщиком - партнером банка при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ/ДУПТ или готового жилья у застройщика - партнера банка при первоначальном взносе от 20,1% стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита - 300 000 руб. Максимальный размер кредита - до 6 000 000 руб. Валюта - рубль РФ. Полная стоимость кредита 4,6-25,134%. Кредит предоставляется гражданам РФ, имеющим несовершеннолетнего ребенка до 7 лет, либо с установленной категорией «ребенок-инвалид», либо двоих и более детей - граждан РФ, один из которых не достиг возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора. Необходимо представление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015. Полные условия кредита указаны на сайте https://www.sberbank.ru/.

*** Расчет произведен для однокомнатной квартиры площадью 32,13 кв. м, расположенной в строящемся доме по адресу: г. Пенза, ул. Чаадаева, стр. № 1, этап № 2 (строительный адрес). Застройщик - ООО СЗ «Лугометрия 11», проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «МК», ИНН 5835138537.