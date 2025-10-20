Подсветку двора от «Рисана» хотят признать произведением искусства

20.10.2025 | 13:02

Двор резиденции Holms от строительной группы «Рисан» номинирован на VIII Международную премию «Золотой Трезини» в категории «Лучший российский реализованный проект архитектурной подсветки».

Девиз профессионального конкурса - «Архитектура как искусство». Работы победителей «Золотого Трезини» преобразуются в объекты музейного показа, чтобы подчеркнуть их художественную ценность, пополняют собрание Государственного музея истории Санкт-Петербурга и демонстрируются на ежегодной выставке «Архитектура как искусство».

Световое оформление в премиальном проекте «Рисана» создает атмосферу сдержанной современной роскоши и деликатно подчеркивает ландшафт и наполнение двора, многие элементы которого были созданы по эскизам специально для Holms.

Победители премии будут объявлены 21 ноября во время церемонии в Государственном Эрмитаже. Поддержать проект, созданный и реализованный в Пензе, можно по ссылке.

Проекты строительной группы «Рисан» уже не раз привлекали внимание профессионального сообщества на премии «Золотой Трезини».

Так, в 2022 году парк «Союз» стал обладателем Золотого диплома в номинации «Лучший реализованный проект ландшафтной архитектуры», а жилой комплекс «Олимп» - победителем Premio del Pubblico в категории «Лучший реализованный проект жилого комплекса».

В 2024 году квартал Scala City также признан победителем Premio del Pubblico в номинации «Лучший проект жилого или многофункционального комплекса». Это единственный из перечисленных объектов, который пока находится в стадии реализации. Узнать о нем больше можно на сайте risan-penza.ru.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Парус». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.

