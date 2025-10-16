На ул. Арбековской заканчивается строительство сетей водоснабжения

16.10.2025 | 18:49

В Пензе подходит к концу строительство сетей водоснабжения на улице Арбековской.

Уже смонтированы 140 колодцев, оснащенных запорной арматурой и пожарными гидрантами, 3 водопроводные камеры, а также блочно-модульная насосная станция для водоснабжения и пожаротушения.

Кроме того, подрядчик благоустроил территорию насосной станции: заасфальтировал площадку и установил ограждение.

Сейчас продолжается монтаж монолитной камеры на месте врезки в существующую сеть. Впереди - технологическое подключение станции к электросетям и системе водоснабжения.

«Протяженность нового водопровода составляет более 8 километров. Специалисты подрядной организации применяли как открытые методы, так и технологию горизонтально-направленного бурения», - уточнили в управлении капитального строительства.

По завершении работ около 500 жителей улицы Арбековской будут обеспечены качественной водой.