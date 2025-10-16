Сетевое издание|18+|Четверг|16 окт 2025|22:13
В «Кантри» досуговый центр строят с опережением

Досуговый центр в квартале комфорт-класса «Кантри» от строительной группы «Рисан» возводится с опережением графика.

Корпус многофункционального центра уже завершен, впереди отделочные работы. Здесь будут офисы управляющей компании, группы быстрого реагирования центра безопасности и, главное, светлое пространство для общения, творчества и отдыха.

В досуговом центре можно будет встретиться с соседями, провести праздник, организовать лекцию или творческий мастер-класс. Помещение адаптируется под любое мероприятие благодаря своему гибкому наполнению. Там предусмотрена уютная зона с проектором и игровой уголок для детей, столы для творчества.

У жителей появится и возможность арендовать залы под собственные мероприятия - от кинопоказа до дня рождения.

Это первое пространство такого формата в Пензенской области. Открытие запланировано уже на следующий год.

Досуговый центр разместится на площади Событий - в собственном открытом пространстве для жителей 20 домов квартала «Кантри». Доступ туда будут иметь только они.

Кроме досугового центра на площади также появятся спортивная площадка с трибуной и раздевалками, шатер для мероприятий, детский игровой городок, огороды и зона барбекю.

Этим наполнением смогут пользоваться все жители «Кантри» - дома находятся на общей территории. Можно гулять, перемещаясь из одного двора в другой, и устраивать большие соседские встречи на площади.

Сейчас в продаже есть квартиры в трех очередях строительства. Первый этап сдан, второй планируют вводить в эксплуатацию начиная с этой зимы, а третий только недавно вывели на рынок.

Один из офисов продаж «Рисана» находится прямо в квартале «Кантри» по адресу: ул. Июльская, 1, к. 4. С менеджером можно подобрать квартиру и сразу же осмотреть ее, если она в готовом объекте.

Застройщик - ООО «Специализированный застройщик «Веселовка-4». Проектные декларации - на сайте наш.дом.рф.

Реклама. Заказчик - ООО «Специализированный застройщик «Веселовка-4».

