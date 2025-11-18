Из бюджета Пензы выделят более 62 млн рублей на бассейн в Заре

18.11.2025 | 17:35

В Пензе на возведение бассейна в Заре направят 62,9 млн рублей. Это будут средства из местного бюджета, сообщила начальник финансового управления Ольга Завьялкина на заседании гордумы во вторник, 18 ноября.

50,7 млн рублей из этих средств пойдут на строительство фундамента. Сам бассейн будет модульным.

«Кроме этого, пока у нас предусмотрены только средства местного бюджета (на возведение бассейна. - Прим. ред.), а к утверждению самого бюджета лимиты федерального бюджета будут доведены», - добавила Завьялкина.

Бассейн в Заре появится на участке, который расположен рядом с умной спортивной площадкой и храмом во имя святых Царственных страстотерпцев, в районе остановки «Магазин «Скидкино» на улице Новоселов. Модульная конструкция будет занимать не менее 1 455 кв. м.

Внутри, помимо чаши бассейна и обходных дорожек, оборудуют раздевалки, душевые, кабинет медсестры, тренерскую, методический кабинет, служебные и технические помещения.

Открыть спортивное сооружение планируют в конце 2026-го.