В Заре будут строить дома для семей участников спецоперации

В ближайшие годы в Пензе продолжат комплексно развивать микрорайон Заря. Об этом губернатор Олег Мельниченко заявил на сессии регионального Законодательного собрания в пятницу, 21 ноября.

«Сейчас реконструкцию дороги сделали, школу в прошлом году построили. Будем строить модульный бассейн с учетом того, что микрорайон расширяется», - отметил он.

Глава региона добавил, что Заря будет расширяться и в рамках программы индивидуального жилого строительства, «в том числе для членов семей участников специальной военной операции».

В 2024 году администрация Пензы сформировала более сотни участков площадью от 600 до 820 кв. м на улице Молодежной в Заре. Их решили предоставлять бойцам для возведения частных домов.

Речь шла о военнослужащих, членах добровольческих формирований, заключивших контракт, росгвардейцах, удостоенных звания Героя Российской Федерации или награжденных орденами за заслуги, проявленные в бою, и являющихся ветеранами боевых действий.

В случае гибели лиц из этих категорий земля передается в собственность членам их семей.

