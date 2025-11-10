Денис Соболев поздравил сотрудников полиции с праздником

10.11.2025 | 09:00

Председатель Пензенской городской думы Денис Соболев поздравил сотрудников органов внутренних дел с профессиональным праздником.

«Вы вносите весомый вклад в обеспечение порядка и безопасности на территории нашего государства. Порой без выходных и праздников, нередко рискуя жизнью, вы, борясь с преступностью, стоите на страже законности и прав человека. И я выражаю вам благодарность за высокий уровень профессионализма, ответственный подход к выполнению служебных задач, мужество, храбрость и готовность прийти на помощь людям.

Отдельное спасибо тем, кто в этот праздничный день находится на боевом посту!

От души желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, оперативной удачи и успехов в нелегкой, но столь нужной каждому из нас работе!

Будьте всегда мужественны, отважны и верно служите нашей Родине! Берегите честь мундира и будьте верны присяге!» - говорится в тексте поздравления.