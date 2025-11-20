В Госдуме захотели изменить описание герба России

В Госдуме захотели изменить официальное описание герба России, закрепив в нем наличие крестов над коронами и державой. Соответствующий законопроект уже внесен на рассмотрение в нижнюю палату парламента, сообщил ее председатель Вячеслав Володин в Max.
Он пояснил, что в Госдуму поступают обращения об использовании государственной символики без крестов.
«Чаще всего речь идет о Государственном гербе Российской Федерации. Мы должны сделать все, чтобы не допустить искажения символов нашей государственности», - подчеркнул Володин.
Спикер нижней палаты парламента также напомнил, что в июле депутаты приняли закон против «крестопада», запрещающий использование изображений объектов религиозного назначения без соответствующих символов.
Ранее администрация президента России сменила дизайн государственного герба на официальном сайте Кремля и в социальных сетях. На герб вернули традиционные кресты и короны двуглавого орла. До этого рисунок был стилизован и вместо крестов над двуглавым орлом находились ромбы.
