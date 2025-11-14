Частный сектор Пензы может остаться без магазинов

14.11.2025 | 19:29

После того как с нового года вступят в силу изменения в налоговое законодательство, частный сектор в Пензе может остаться без магазинов, заявил депутат Алексей Шуварин на заседании в гордуме в пятницу, 14 ноября.

Ранее Минфин России предложил с 2026 года повысить стандартную ставку НДС с 20% до 22% и сократить с 60 млн до 10 млн рублей предельный размер дохода для упрощенной системы налогообложения (при его превышении у компаний возникает обязанность платить НДС). Эти меры уже в 2026 году затронут множество субъектов малого и среднего предпринимательства.

«У нас в первом квартале, очевидно, будут закрыты многие предприятия розничной торговли, небольшие магазины на периферии, где нет больших сетей. Они будут эндээсники», - отметил Алексей Шуварин.

Он поинтересовался у начальника финансового управления Ольги Завьялкиной, предусмотрены ли меры поддержки либо компенсации для подобных точек. «В таких удаленных районах, как Шуист, Нахаловка, Кривозерье, то есть частном секторе, где есть такие небольшие магазины, они будут закрываться, потому что налоговое бремя для них будет уже неподъемное. Выручки не позволяют, да и население там не очень сильно платежеспособное», - отметил депутат.

По его словам, дело не столько в том, что снизится налогооблагаемая база. «Прежде всего это потеря объектов розничной торговли для населения, которое там живет. Для пожилых людей, которым тяжело в город добираться», - пояснил Алексей Шуварин.

Ольга Завьялкина уведомила, что проект бюджета, который сейчас рассматривается, не предполагает мер поддержки.

«Доходная часть по этому направлению уменьшена. Проседают и неналоговые доходы на 2026 год. Соответственно, даже наши прямые полномочия, которые муниципалитет должен выполнять, в данный проект бюджета на все 100% не заложены», - заявила она.

Начальник финуправления пояснила, что будет вестись работа над доходной частью бюджета в течение его исполнения - над дополнительными доходами и корректировкой расходов. «Хотя уже на сегодня часть расходов и в частности материальных затрат по учреждениям бюджетной сферы сокращена», - добавила она.

Ранее стало известно, что порог уплаты НДС малым и средним бизнесом будут снижать поэтапно.