На хлебокомбинате в Кузнецке огонь уничтожил 40 тонн семечек

04.12.2025 | 10:45

Масштабы пожара на хлебокомбинате в Кузнецке существенно увеличились. Подробности рассказали в МЧС.

Сигнал о ЧП на улице Республики, 25а, поступил в 11:20 среды, 3 декабря. Как выяснилось во время разведки, в зерносушилке металлического элеватора тлели семечки.

На месте работали 21 спасатель, 9 спецмашин и пожарный поезд. К 22:33 открытое горение удалось ликвидировать, после чего началась проливка и разборка конструкций.

Механическая башня из металла площадью 250 кв. м и высотой 20 метров сгорела полностью, уничтожено 40 тонн семян подсолнечника.

Никто из людей не пострадал.

«Предварительная причина пожара - нарушение правил устройства и эксплуатации производственного оборудования», - уточнили в ГУ МЧС России по Пензенской области.